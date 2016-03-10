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Аварийное жилье в городе Советск Калининградской области

Автор:
alexander39
Дата публикации:
08:02
  • 26
  • 1

С каждым днём все больше и больше обваливается крыша в жилом доме на улице Рабочая дом 2 городе Советск Калининградской области.

  • 26
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    26.07 22:47
    Уважаемый автор, напишите, пожалуйста, больше подробностей к репортажу. Спасибо.
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