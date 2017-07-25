Фура протаранила легковушку на Волгоградском проспекте в Москве (25.07.17) (Момент ДТП)

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 26.07 22:13

37

37 0

Во вторник, 25 июля, вечером на Волгоградском проспекте возле метро "Кузьминки" фура следуя в центр протаранила легковушку, которая останавливалась на запрещающий сигнал светофора. От удара иномарка отлетела на несколько метров вперед и столкнулась с автомобилем такси, который выезжал с ул. Жигулёвская на зелёный сигнал светофора. О пострадавших не сообщается. В обе стороны было затруднено движение автотранспорта. Во всех обстоятельствах ДТП разберутся сотрудники ГИБДД.