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Главная  /  Репортажи  /  На 11 станциях Ярославского направления установили терминалы предварительной продажи проездных документов

На 11 станциях Ярославского направления установили терминалы предварительной продажи проездных документов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
26.07 23:18
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Всего, в рамках расширения сети, установлены 33 терминала на 11 станциях: Семхоз, 76 км, 81 км, 83 км, Бужаниново, 90 км, Арсаки, 43 км, Радонеж, Калистово, Абрамцево. Терминалы предварительной продажи проездных документов позволяют избежать каких-либо затруднений при самостоятельном оформлении проездных документов за наличный/безналичный расчет, в том числе гражданами льготной категории. Получив талон, пассажир может произвести окончательное оформление билета и расчёт за проезд уже непосредственно в вагоне поезда у кассира-контролера, в кассе или билетном автомате на станции назначения. Сервисный сбор за окончательное оформление билета в вагоне поезда, кассе или билетном автомате на станции назначения не взимается.

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