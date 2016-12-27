Осенью на ВДНХ откроется Музей кино

Автор: Uwis Дата публикации: 26.07 23:36

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Под экспозиции обновленного музея предоставили в долгосрочную аренду павильон №36, расположенный в запрудной зоне ВДНХ, в котором сейчас заканчивается капитальный ремонт. В основном корпусе на пяти с половиной тысячах квадратных метров будет пять выставочных зон, три кинозала с возможностью показа фильмов на кинопленке 35 и 16 миллиметров, несколько выделенных зон для цифрового показа. Во втором корпусе музея расположатся фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения. Уже убрали ограждение вокруг павильона, идут работы по благоустройству территории и размещению экспозиции.