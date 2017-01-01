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Один человек пострадал в серьёзном ДТП на 32 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:37
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На юге МКАД произошло серьезное ДТП. На внутренней стороне кольца на 32 км столкнулись три грузовых автомобиля. Две фуры и фургон. В результате столкновения фургон оказался зажат между двумя фурами. Водителя блокировало в кабине. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения деблокировали пострадавшего и передали его медикам. Движение по МКАД сильно затруднено.

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