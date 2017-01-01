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Сильный туман окутал Нефтекамск

Автор:
vkontakte23081191
Дата публикации:
07:15
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  • 0

27 июля 2017 года в городе Нефтекамск установился очень сильный туман, который очень долго не наблюдался в регионе.

  • 19
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Комментарии (0)

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