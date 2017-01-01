Иномарка перевернулась на крышу на 3 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 07:14

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На востоке МКАД произошло ДТП. В районе 3 км на внешней стороне перевернулся автомобиль "Фольксваген". Машину опрокинуло на крышу и она легла в двух левых рядах. Очевидцы аварии помогли водителю вылезти из авто и оказали первую помощь. К счастью мужчина серьезно не пострадал, что нельзя сказать об автомобиле. С помощью крана-манипулятора машину поставили на колеса. На внешней стороне кольца образовался серьезный затор.