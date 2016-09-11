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Главная  /  Репортажи  /  Шелкопряд атакует Горно-Алтайск

Шелкопряд атакует Горно-Алтайск

Автор:
Андрей Ромашкин
Дата публикации:
08:02
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В городе Горно-Алтайске (Республика Алтай) стали массово появляться взрослые особи непарного шелкопряда. Особенно хорошо их можно заметить в вечернее время, когда зажигаются уличные фонари. Непарный шелкопряд давно стал большой проблемой в регионе - практически каждый год его гусеницы буквально пожирают всё на своём пути, оставляя после себя только голые ветви, уничтожая как леса, так и сады и парки. Волоски, которыми покрыто всё тело гусеницы, можут вызывать раздражение и аллергию. В этом году также ожидается большое нашествие этих насекомых.

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