Жаркое утро в Москве
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 09:15
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В Москве установилась довольно жаркая погода. Температура этим утром поднялась до +24. В небе ярко светит солнце. Дует юго-западный ветер со скоростью 1 м/с.
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В Москве установилась довольно жаркая погода. Температура этим утром поднялась до +24. В небе ярко светит солнце. Дует юго-западный ветер со скоростью 1 м/с.
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