Жаркое утро в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 09:15

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В Москве установилась довольно жаркая погода. Температура этим утром поднялась до +24. В небе ярко светит солнце. Дует юго-западный ветер со скоростью 1 м/с.