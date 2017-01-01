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Жаркое утро в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
09:15
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В Москве установилась довольно жаркая погода. Температура этим утром поднялась до +24. В небе ярко светит солнце. Дует юго-западный ветер со скоростью 1 м/с.

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