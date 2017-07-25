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Один человек пострадал в ДТП на Волгоградском проспекте

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:55
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Один человек пострадал в дорожной аварии на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу. «В 9:22 в районе д. 119 на Волгоградском проспекте произошло столкновение двух машин марок Тойота и Ауди. От удара внедорожник Тойота опрокинулся на крышу. В результате ДТП мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести, женщину госпитализировали в 68-ю ГКБ.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    12:02
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 11:15 http://www.mskagency.ru/materials/2689804 27.07.17
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