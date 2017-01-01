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Японском море стало грязным в районе посёлка Тавричанка в Приморье (ВИДЕО)

Автор:
Диана Безусова
Дата публикации:
11:35
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Жители Приморского края бьют тревогу: Японское море в районе посёлка Тавричанка стало грязным. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автора ролика, по всему морю появилась ужасная грязь. "Как будто что-то вылили," - пишет мобильный репортёр. "После воды ноги, - рассказывает отдыхающий, - становятся грязными". Житель приморья отмечает, что загрязнение охватывает не маленький участок водоёма, а всю видимую с берега поверхность. Примечательно, что в прошлое свое путешествие к берегам Японского моря мобильный репортёр ничего подобного не видел: "В июне ещё этого не было!" - рассказывает автор видео. Чистым, как сообщает очевидец, не назвать и берег водоёма: весь в бытовых отходах.

При этом, мобильный репортёр приезжает к побережью моря не первый год. Но таким грязным водоём в районе Тавричанки она видит впервые. Жители Приморья надеются, что власти обратят внимание на проблему и примут все необходимые меры.
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