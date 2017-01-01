"Кляксу" асфальта оставили дорожники на улице Чехова в Таганроге (ВИДЕО)
- Автор:
- Антон Ярков
- Дата публикации:
- 12:04
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По словам мобильного репортёра, приславшего эти кадры, свежий асфальт здесь положили без предварительной подготовки поверхности, прямо на землю. "При этом кладут его в виде кляксы, без закрепления к близлежащей проезжей части," - пишет автор видео.
"По словам работников, в город приезжает министр обороны РФ С. Шойгу, поэтому асфальт надо срочно класть в другом месте - на наш въезд во двор просто не хватает," - рассказывает местный житель.
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