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"Кляксу" асфальта оставили дорожники на улице Чехова в Таганроге (ВИДЕО)

Автор:
Антон Ярков
Дата публикации:
12:04
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Жители улицы Чехова в Таганроге возмущены ямочным ремонтом, который провели рабочие этим утром при въезде во двор дома №303к1.

По словам мобильного репортёра, приславшего эти кадры, свежий асфальт здесь положили без предварительной подготовки поверхности, прямо на землю. "При этом кладут его в виде кляксы, без закрепления к близлежащей проезжей части," - пишет автор видео.

"По словам работников, в город приезжает министр обороны РФ С. Шойгу, поэтому асфальт надо срочно класть в другом месте - на наш въезд во двор просто не хватает," - рассказывает местный житель.

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