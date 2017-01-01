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Главная  /  Репортажи  /  На станциях московского метро разместили памятку о правилах поведения пассажиров в жаркие дни

На станциях московского метро разместили памятку о правилах поведения пассажиров в жаркие дни

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:58
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На станциях московского метро разместили памятку о правилах поведения пассажиров в жаркие дни.

  • 5
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