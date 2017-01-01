Рабочие на Сабетте объявили голодовку и записали видеообращение к Президенту РФ В.В. Путину
- Автор:
- Елена Авдеева
- Дата публикации:
- 13:05
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Здесь, по словам автора видео, идет "стройка века" - "Ямал-СПГ". Но заработные платы некоторым сотрудникам не выплачивают с марта этого года. "С помощью голодовки люди пытаются добиться выплаты зарплаты с марта месяца. Просим поддержать рабочих," - пишет мобильный репортёр.
По словам мобильного репортёр, эта голодовка уже вторая.
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