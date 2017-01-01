Рабочие на Сабетте объявили голодовку и записали видеообращение к Президенту РФ В.В. Путину

Автор: Елена Авдеева Дата публикации: 13:05

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190512

Рабочие ООО "РСК-Логистик", которые трудятся в вахтовом посёлке Сабетта, объявили голодовку. Об этом сообщает мобильный репортёр, приславший эти кадры.Здесь, по словам автора видео, идет "стройка века" - "Ямал-СПГ". Но заработные платы некоторым сотрудникам не выплачивают с марта этого года. "С помощью голодовки люди пытаются добиться выплаты зарплаты с марта месяца. Просим поддержать рабочих," - пишет мобильный репортёр.По словам мобильного репортёр, эта голодовка уже вторая.