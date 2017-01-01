Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Рабочие на Сабетте объявили голодовку и записали видеообращение к Президенту РФ В.В. Путину

Рабочие на Сабетте объявили голодовку и записали видеообращение к Президенту РФ В.В. Путину

Автор:
Елена Авдеева
Дата публикации:
13:05
  • 37
  • 0

Рабочие ООО "РСК-Логистик", которые трудятся в вахтовом посёлке Сабетта, объявили голодовку. Об этом сообщает мобильный репортёр, приславший эти кадры.

Здесь, по словам автора видео, идет "стройка века" - "Ямал-СПГ". Но заработные платы некоторым сотрудникам не выплачивают с марта этого года. "С помощью голодовки люди пытаются добиться выплаты зарплаты с марта месяца. Просим поддержать рабочих," - пишет мобильный репортёр.

По словам мобильного репортёр, эта голодовка уже вторая.

  • 37
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

66 0
15.07 20:38 | Азат Тимеркаев
Серьезный пожар произошел в Салехарде
95 1
18.06 15:57 | Аноним
Голодовка в поселке Сабетта на Ямале