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Сильный дождь и град обрушились на Архангельск

Автор:
Numberten
Дата публикации:
13:27
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Вчера на Архангельск обрушились сильные дождь и град. Но дождь не утихает уже второй день.

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