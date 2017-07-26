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В Екатеринбурге неизвестный поджег автомобиль и попал в объектив регистратора

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:04
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Поджигатель автомобилей попал в объектив регистратора в Екатеринбурге. Как сообщают местные СМИ, в результате его действий сгорели три легковушки.

Произошло это в темное время суток. На этих кадрах видно, как злоумышленник подошел близко к одной из иномарок и, видимо, облил ее бензином, либо другим горючим веществом, - предполагают пользователи. После этого он отошел на несколько метров, но затем вернулся к машине – и она запылала. Огонь перекинулся на соседние иномарки.

Сейчас полиция ведет расследование преступления.
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