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Полицейский остановил безумца с помощью дорожного ограждения в Испании

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:16
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Испанские полицейские задержали безумца, который размахивал ножом на пункте пропуска.

Сообщается, что произошло это на границе Испании и Марокко. Мужчина выхватил оружие и двинулся на стражей порядка. На кадрах с камеры наблюдения видно, как сотрудникам в касках и бронежилетах пришлось медленно отступать перед человеком в шортах и синей футболке. Одно неосмотрительное движение - и нападавший мог кого-то ранить или убить.

Через некоторое время мужчина на долю секунды отвлекся на людей, стоящих слева от него – в этот момент один из полицейских сзади бросил на голову правонарушителя фрагмент дорожного ограждения из пластика. Оглушенный преступник упал на асфальт, и его удалось скрутить.

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