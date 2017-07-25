Полицейский остановил безумца с помощью дорожного ограждения в Испании
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:16
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Сообщается, что произошло это на границе Испании и Марокко. Мужчина выхватил оружие и двинулся на стражей порядка. На кадрах с камеры наблюдения видно, как сотрудникам в касках и бронежилетах пришлось медленно отступать перед человеком в шортах и синей футболке. Одно неосмотрительное движение - и нападавший мог кого-то ранить или убить.
Через некоторое время мужчина на долю секунды отвлекся на людей, стоящих слева от него – в этот момент один из полицейских сзади бросил на голову правонарушителя фрагмент дорожного ограждения из пластика. Оглушенный преступник упал на асфальт, и его удалось скрутить.
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