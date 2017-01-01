Канализационный люк чуть не убил прохожего и его жену на улице в Англии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:04
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В центре Глостера в Англии канализационный люк чуть не убил прохожего и его жену.
Когда мужчина снимал на видео крышку, из которой с шумом пробивался пар, она вдруг взлетела на воздух. Мужчина рассказал, что это было похоже на взрыв и что тяжелый люк упал совсем рядом с его супругой. Кроме того, в этом момент неподалеку проезжал велосипедист.
Но к счастью, сообщается, что никто не пострадал.
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