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Главная  /  Репортажи  /  Канализационный люк чуть не убил прохожего и его жену на улице в Англии

Канализационный люк чуть не убил прохожего и его жену на улице в Англии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:04
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В центре Глостера в Англии канализационный люк чуть не убил прохожего и его жену.

Когда мужчина снимал на видео крышку, из которой с шумом пробивался пар, она вдруг взлетела на воздух. Мужчина рассказал, что это было похоже на взрыв и что тяжелый люк упал совсем рядом с его супругой. Кроме того, в этом момент неподалеку проезжал велосипедист.

Но к счастью, сообщается, что никто не пострадал.

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