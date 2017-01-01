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В центр Москвы загорелось прогулочное судно, мимо проходящие суда бросились на помощь

Автор:
skady1
Дата публикации:
17:57
  • 17
  • 0

Пожар на прогулочном теплоходе в центре Москвы в районе Гончарной набережной.

  • 17
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