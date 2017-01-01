В центр Москвы загорелось прогулочное судно, мимо проходящие суда бросились на помощь
- Автор:
- skady1
- Дата публикации:
- 17:57
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- 17
Пожар на прогулочном теплоходе в центре Москвы в районе Гончарной набережной.
- 17
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