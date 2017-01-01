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В Кургане на крыше жилого дома произошел пожар

Автор:
Aztec
Дата публикации:
17:54
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В Кургане на крыше жилого дома на проспекте Машинстроителей дом 11 произошел пожар

  • 18
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