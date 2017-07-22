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Подтопленные дворовые территории в Рыбинска

Автор:
Алексей Дедушкин
Дата публикации:
17:54
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После сильного, но кратковременного дождя двор дома № 13 по улице Колышкина превращается в болото. Из подъезда можно выйти только в сапогах.

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