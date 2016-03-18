Монтаж специального цветочного проекта на ступенях лестницы Российской государственной библиотеки

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:54

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Утром на ступеньках лестницы Российской государственной библиотеки начался монтаж специального цветочного проекта в рамках фестиваля "Цветочный джем". Ландшафтная композиция состоит из удобных лавочек, на которых среди цветов гости столицы и горожане могут почитать книгу, подумать о чем-то приятном и просто отдохнуть. Автор столь необычного и яркого оформления Мэтью Чайлдс, аромат роз и шелест берез придает этому месту свою атмосферу лета, когда хочется под лучами солнца отдохнуть и никуда не спешить, и думать о чем-то прекрасном. Метью Чайлдс поделился с журналистами как создавался проект, что он хотел этим сказать. На сборку всей композиции уйдет примерно 3 дня и уже тогда все проходящие мимо люди смогут оценить ту яркость и необычность ландшафтной композиции.