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Таблички о запрете полётов дронов над Васильевским спуском

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:02
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На Васильевском спуске появилось предупреждение о запрете полётов беспилотников.

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