"Золотая степь" в Климентовском переулке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:51

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"Золотая степь" раскинулась в Климентовском переулке, горожане и гости столицы очень любят что-то новенькое, и как появляется растительность и удобные лавочки тут же располагаются. В Климентовском переулке авторы проекта показывают горожанам и гостям столицы фрагмент степи,с ее растительностью и ландшафтом. Авторы проекта: Александра Кормушина, NORM BÜRO (Россия), архитектор и куратор проектов развития арт-парка “Никола-Ленивец”.