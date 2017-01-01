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Главная  /  Репортажи  /  "Скорая помощь" с больной на борту увязла в грязи из-за отсутствия дорог в деревне Павловское под Ярославлем

"Скорая помощь" с больной на борту увязла в грязи из-за отсутствия дорог в деревне Павловское под Ярославлем

Автор:
VITcool
Дата публикации:
19:13
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В нашу деревню Павловское, что в 20 км от Ярославля, отсутствует дорога. В 2014 году жители деревни выиграли суд у Администрации. На руках решение суда, в котором установлен максимальный срок - 31.12.2015 г. Вчера по этой "дороге" пыталась проехать скорая с больной на борту и естественно застряла. Более 4-х часов мы ждали помощь от МЧС, которой так и не последовало. Написана жалоба в ГУМЧС.

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