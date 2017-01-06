Ход работ по застройке и реорганизации бывшей территории "ЗИЛ"

Автор: denis947 Дата публикации: 18:52

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Ход работ по застройке и реорганизации бывшей территории АМО "ЗИЛ", расположенной в южном округе Москвы.Реорганизация промзоны «ЗИЛ» даст городу 45 тысяч рабочих мест и квартиры для 30 тысяч москвичей. Застройка поделена на две территории: северную и южную части ЗИЛа. Основные работы по строительству жилых кварталов, дорог и парка идут в северной части, Площадь северной территории занимает 146,7 га. Она протянулась от Третьего транспортного кольца и Симоновской набережной до МЦК. Здесь появятся жилая, досуговая, деловая, образовательная и рекреационная зоны.