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Ход работ по застройке и реорганизации бывшей территории "ЗИЛ"

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:52
  • 15
  • 1

Ход работ по застройке и реорганизации бывшей территории АМО "ЗИЛ", расположенной в южном округе Москвы.Реорганизация промзоны «ЗИЛ» даст городу 45 тысяч рабочих мест и квартиры для 30 тысяч москвичей. Застройка поделена на две территории: северную и южную части ЗИЛа. Основные работы по строительству жилых кварталов, дорог и парка идут в северной части, Площадь северной территории занимает 146,7 га. Она протянулась от Третьего транспортного кольца и Симоновской набережной до МЦК. Здесь появятся жилая, досуговая, деловая, образовательная и рекреационная зоны.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    19:23
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:21 http://www.mskagency.ru/materials/2690037 27.07.17. Ссылка на портал добавлена.
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