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Автоматический полив в Александровском саду

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:06
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Чтобы деревья и растения чувствовали себя комфортно в Александровском саду включили автоматический полив.

  • 12
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Комментарии (0)

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