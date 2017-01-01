Монтажные работы по возведению строительных лесов на Васильевском спуске

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:07

13

13 0

Рабочие приступили к монтажу строительных лесов на Васильевском спуске, чтобы в дальнейшем отремонтировать кремлевскую стену.