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Монтажные работы по возведению строительных лесов на Васильевском спуске

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:07
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Рабочие приступили к монтажу строительных лесов на Васильевском спуске, чтобы в дальнейшем отремонтировать кремлевскую стену.

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