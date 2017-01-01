Завершен монтаж основных конструкций путепровода через МЦК в районе бывшего завода ЗИЛ

Автор: denis947 Дата публикации: 19:11

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190541

Монтаж основных конструкций путепровода через Московское центральное кольцо (МЦК) в районе бывшего завода ЗИЛ завершен, сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.«Департамент строительства Москвы совместно с подрядной организацией завершил монтаж основных конструкций путепровода через МЦК в районе развития улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития АМО «ЗИЛ». Выполнено бетонирование девяти опор, бетонирование подпорной стенки, закончена надвижка пролетного строения», - говорится в сообщении. В настоящее время ведутся работы по отсыпке песчаного слоя рамповой части, устройство трансбарьерного ограждения, сварочные и лакокрасочные работы.В пресс-службе добавили, что в рамках развития улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития АМО «ЗИЛ» предусмотрено строительство путепровода через МЦК, подземного пешеходного перехода, магистральных улиц общегородского значения, в том числе организация связи между станцией метрополитена «Технопарк» и транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «ЗИЛ» МЦК, переустройство инженерных коммуникаций и благоустройство участков Симоновской набережной в концепции общего развития прибрежных зон Москва-реки.«Строительство путепровода через МЦК позволит связать в единую транспортную инфраструктуру Третье транспортное кольцо, ТПУ «ЗИЛ» МЦК и станцию метрополитена «Технопарк» с обеспечением новых маршрутов движения общественного транспорта», - заключил А.Бочкарев.