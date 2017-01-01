Жара тянет людей к фонтанам

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:25

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Горожане и гости столицы не прочь порезвиться в фонтанах, детишки вспоминая дачу зажимают руками струю от автоматического полива и радуются брызгам.