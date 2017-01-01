Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жара тянет людей к фонтанам

Жара тянет людей к фонтанам

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:25
  • 9
  • 0

Горожане и гости столицы не прочь порезвиться в фонтанах, детишки вспоминая дачу зажимают руками струю от автоматического полива и радуются брызгам.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
19:11 | denis947
Завершен монтаж основных конструкций путепровода через МЦК в районе бывшего завода ЗИЛ
14 0
18:52 | Uwis
Отдых москвичей на Пионерском пруду в Парке Горького
90 0
26.07 16:33 | Аноним
"Турецкий хамам" испытали на себе пассажиры рейса 3984 "Анталья-Внуково"
27 0
04.07 18:43 | LaimeLaim
Желтоватая вода течёт из фонтанов на Болотной набережной