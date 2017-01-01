На станциях НАТИ и Петровско-Разумовское 29 июля не будут останавливаться электрички
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:23
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- 16
В субботу, 29 июля, пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на железнодорожных станциях НАТИ и Петровско-Разумовское, расположенных на севере столицы.В течение всего дня будут проводиться работы по модернизации железнодорожного пути на участке Ховрино – Москва. Пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на станциях НАТИ и Петровско-Разумовское».
Если 29 июля пассажирам необходимо попасть на одну из этих станций, они должны будут проехать до платформы Останкино и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении. Покупать при этом новый билет не нужно.
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