На станциях НАТИ и Петровско-Разумовское 29 июля не будут останавливаться электрички

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В субботу, 29 июля, пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на железнодорожных станциях НАТИ и Петровско-Разумовское, расположенных на севере столицы.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190545

В течение всего дня будут проводиться работы по модернизации железнодорожного пути на участке Ховрино – Москва. Пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на станциях НАТИ и Петровско-Разумовское».Если 29 июля пассажирам необходимо попасть на одну из этих станций, они должны будут проехать до платформы Останкино и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении. Покупать при этом новый билет не нужно.