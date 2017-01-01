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На станциях НАТИ и Петровско-Разумовское 29 июля не будут останавливаться электрички

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:23
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В субботу, 29 июля, пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на железнодорожных станциях НАТИ и Петровско-Разумовское, расположенных на севере столицы.

В течение всего дня будут проводиться работы по модернизации железнодорожного пути на участке Ховрино – Москва. Пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на станциях НАТИ и Петровско-Разумовское».

Если 29 июля пассажирам необходимо попасть на одну из этих станций, они должны будут проехать до платформы Останкино и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении. Покупать при этом новый билет не нужно.

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