В лаборатории МГУ "Аптекарский огород" состоялся камерный концерт "Цветущая Классика"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 21:50

31

31 1

Вечером 27 июля, в лаборатории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" состоялся камерный концерт "Цветущая Классика". Для зрителей прозвучали известные оперные арии, романсы, народные песни, а также фортепьянные импровизации в исполнении восходящей звезды оперной сцены Дениса Апполонина и пианиста-виртуоза Филиппа Чельцова.

31

31 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190550

Под звуки коллекционного фортепиано Денис Апполонин — лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов — исполнил романсы «В крови горит огонь желанья» и «Не говори, что сердцу больно» Михаила Глинки, романс «Благословляю вас, леса» Петра Чайковского, «Песню Варяжского гостя» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Вечернюю серенаду» Франца Шуберта, «Вчера мы встретились» Сергея Рахманинова, русскую народную песню «Из-за острова на стрежень», «Арию Лепорелло» из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Арию Мистера Икс» из оперетты «Принцесса Цирка» Имре Кальмана и произведения-сюрпризы.Интервью: Алексей Ретеюм - директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".