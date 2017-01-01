Монтаж спортивных площадок к фестивалю "День спорта в Лужниках"

Автор: Uwis Дата публикации: 23:22

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Ежегодный "День спорта в Лужниках" пройдет в Москве в 12-ый раз. В рамках фестиваля Департамент спорта и туризма города Москвы на всей территории олимпийского комплекса разместит 60 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня. В зоне экстремальных видов спорта будет построен целый город для велосипедистов, где состоятся соревнования по велотриалу, флэтлэнду, BMX и mountain bike и другим дисциплинам.