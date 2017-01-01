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Летняя чистка дорог в городе Владивостоке

Автор:
Аноним
Дата публикации:
00:57
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И так у нас в городе Владивостоке чистят город пылью все лето.

Приморский край, г. Владивосток

  • 9
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Комментарии (0)

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