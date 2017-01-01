Летняя чистка дорог в городе Владивостоке

Автор: Аноним Дата публикации: 00:57

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И так у нас в городе Владивостоке чистят город пылью все лето.

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190554

Приморский край, г. Владивосток