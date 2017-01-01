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Ночные выбросы комбината в районе Свиблово

Автор:
Zu929
Дата публикации:
02:12
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На северо-востоке столицы в районе Свиблово завод в ночное время выбрасывает отходы/отравляющие вещества.

  • 36
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