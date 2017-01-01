Грозовой фронт подходит к столице с юга

Автор: Кухи Дата публикации: 09:14

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В 6 утра мама написала, что в Туле все резко потемнело и пошёл сильный дождь. в 8.15 наблюдаем эту картину в юге Москвы, огромная волна идёт со стороны Домодедово.