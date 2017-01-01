Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Грозовой фронт подходит к столице с юга

Грозовой фронт подходит к столице с юга

Автор:
Кухи
Дата публикации:
09:14
  • 41
  • 0

В 6 утра мама написала, что в Туле все резко потемнело и пошёл сильный дождь. в 8.15 наблюдаем эту картину в юге Москвы, огромная волна идёт со стороны Домодедово.

  • 41
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
09:21 | LaimeLaim
Ветер принес в столицу тучи и пошёл дождь
59 1
09:19 | Ная Милова
Шквалистый ворот идёт с юга на столицу
472 0
25.05 10:31 | denis947
Четыре человека пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Дзержинском