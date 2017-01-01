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Поездку с риском для жизни подростков-зацеперов сняли на видео в Подмосковье

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:38
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Мобильный репортёр в Московской области стал очевидцем того, как трое подростков прокатились верхом на электричке. Поездку с риском для жизни запечатлели на видео.

Инцидент произошёл в Московской области, в районе Мытищ. Экстремалы зацепились за буфер электрички "Москва - Фрязино". Погоня за адреналином или желание сэкономить на проезде - что именно двигало героями этого видео - неизвестно.

При этом, пользователи отмечают, что такое хулиганство, попадающее, к слову, под уголовную ответственность - к сожалению, не редкость на данном направлении.
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