Поездку с риском для жизни подростков-зацеперов сняли на видео в Подмосковье

Автор: Аноним Дата публикации: 09:38

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45 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190561

Мобильный репортёр в Московской области стал очевидцем того, как трое подростков прокатились верхом на электричке. Поездку с риском для жизни запечатлели на видео.Инцидент произошёл в Московской области, в районе Мытищ. Экстремалы зацепились за буфер электрички "Москва - Фрязино". Погоня за адреналином или желание сэкономить на проезде - что именно двигало героями этого видео - неизвестно.При этом, пользователи отмечают, что такое хулиганство, попадающее, к слову, под уголовную ответственность - к сожалению, не редкость на данном направлении.