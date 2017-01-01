Поездку с риском для жизни подростков-зацеперов сняли на видео в Подмосковье
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:38
-
- 45
Инцидент произошёл в Московской области, в районе Мытищ. Экстремалы зацепились за буфер электрички "Москва - Фрязино". Погоня за адреналином или желание сэкономить на проезде - что именно двигало героями этого видео - неизвестно.
При этом, пользователи отмечают, что такое хулиганство, попадающее, к слову, под уголовную ответственность - к сожалению, не редкость на данном направлении.
- 45
Комментарии (0)