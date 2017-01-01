Ураган в Рузаевке: ветром сносило рекламные щиты (ВИДЕО)

Автор: Валентин Ерочкин Дата публикации: 10:00

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56 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190562

Накануне вечером в Рузаевке прошёл ураган. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с последствиями непогоды.По словам автора видео, из-за сильного ветра в Рузаевке пострадали объекты инфраструктуры. Ураган повалил рекламные щиты и деревья на улице Карла Маркса. В переулке Пугачёва свалило несколько электрических столбов.Местный житель отмечает, что СМС-сообщения от МЧС о штормовом предупреждении, при этом, не пришли. На официальном сайте МЧС о погоде на 27 июля сообщено только о кратковременных дождях.