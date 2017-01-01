Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ураган в Рузаевке: ветром сносило рекламные щиты (ВИДЕО)

Ураган в Рузаевке: ветром сносило рекламные щиты (ВИДЕО)

Автор:
Валентин Ерочкин
Дата публикации:
10:00
  • 56
  • 1

Накануне вечером в Рузаевке прошёл ураган. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с последствиями непогоды.

По словам автора видео, из-за сильного ветра в Рузаевке пострадали объекты инфраструктуры. Ураган повалил рекламные щиты и деревья на улице Карла Маркса. В переулке Пугачёва свалило несколько электрических столбов.

Местный житель отмечает, что СМС-сообщения от МЧС о штормовом предупреждении, при этом, не пришли. На официальном сайте МЧС о погоде на 27 июля сообщено только о кратковременных дождях.
  • 56
  • 1

Комментарии (1)

  • Валентин Ерочкин
    10:16
    Как сообщил начальник Рузаевского поисково-спасательного отряда республиканской аварийно-спасательной службы Евгений Родионов, первые вызовы в районную ЕДДС поступили около двух часов ночи. Именно с этого времени коммунальные службы приступили к ликвидации последствий урагана. Затем к ним присоединились спасатели. Они убирали поваленные деревья с трасс и машин. Так, на улице Ухтомского рухнувшая береза смяла «ВАЗ-2112» и повредила пассажирский «Фиат». «Двенашка» восстановлению не подлежит. Всего за помощью обратились 33 человека.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

52 0
21.07 12:58 | Mikhail Yanin
Сильный шторм разыгрался в Когалыме (ВИДЕО)
34 0
24.07 06:29 | GriBoichKi
Смерч в Благовещенском районе Амурской области 18 июля 2017
43 0
21.07 14:41 | Лаптиев Михаил
Левнёвка забилась на улице в Арсеньеве
83 1
20.07 12:05 | tamap1987
Сильный шторм обрушился на немецкий Ферль (ВИДЕО)
38 0
21.07 00:25 | Валентин Ерочкин
Ямочный ремонт в Рузаевке Республики Мордовия