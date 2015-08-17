Самый культурный медведь повстречался отдыхающим в Казахстане
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:58
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По словам мобильных репортёров, косолапый степенно присел около столика с припасами и принялся их уплетать с огромным удовольствием. Люди снимали происходящее на видео, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Примерно через полминуты медведь заметил, что за ним наблюдают хозяева провизии. И, прихватив один из пакетов, предпочел скрыться в лесу.
Пользователи комментируют, что такая встреча, на самом деле, очень опасна. Однако сейчас стрелять в хищников запрещено - сезон охоты в Казахстане откроют лишь в сентябре.
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