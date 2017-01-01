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Пожарный снял тушение огня на видео от первого лица

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:35
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Опасная работа пожарного глазами самого пожарного. Эти кадры сняты камерой, установленной на шлеме огнеборца.

Судя по надписи, которую можно разглядеть на машине - “Чита”, происходят события в Читинской области или в самой Чите. Сначала пожарный работает на удалении от здания. Затем, когда ему удается немного сбить пламя, он поднимается со стволом по лестнице, чтобы пролить конструкции внутри дома.

Но только в ролике кажется, что все происходит быстро. На самом деле, как следует из описания, на тушение пожара ушло около часа.
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