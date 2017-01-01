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Смертельная авария произошла на трассе в Челябинской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:59
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Четыре человека погибли в страшном ДТП на автотрассе М-5. Это случилось в Чебаркуле 20 июля 2017 года, но кадры аварии появились только сейчас.

Происшествие сняли на регистратор. Владелец микроавтобуса, в котором находилась семья из пяти человек, повернул налево через полосу встречного движения, не пропустив многотонную фуру. Резко остановиться водитель грузовика не сумел – автопоезд смял оказавшуюся на его пути машину и потащил ее по дороге. К месту ДТП сбежались очевидцы.

Сообщается, что в микроавтобусе двое мужчин погибли на месте, еще троих – женщину и ее детей, - увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, выжила только 11-летняя девочка. Сейчас она находится в медикаментозной коме.
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