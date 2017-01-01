Свалка образовалась возле детской площадки в Саках (ВИДЕО)
- Автор:
- nase_klim
- Дата публикации:
- 12:23
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- 26
По словам автора видео, рядом с игровой площадкой складируют ветки, которые поломал ветер во время сильного урагана в Крыму. "Непогода была ещё в начале июня, а мусор лежит мёртвым грузом до сих пор," - пишет мобильный репортёр. По словам автора видео, к старым веткам постепенно добавляются новые, гора мусора постоянно растет.
Примечательно, что остальной мусор, сообщает мобильный репортёр, вывозится в срок. "А вот дела до того, что находится за мусорными баками - никому нет. Почти два месяца прошло после урагана, а этот мусор не вывезли!" - рассказывает местный житель.
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