Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Свалка образовалась возле детской площадки в Саках (ВИДЕО)

Свалка образовалась возле детской площадки в Саках (ВИДЕО)

Автор:
nase_klim
Дата публикации:
12:23
  • 26
  • 0

На качелях играют дети, а через два метра - лежит мусор. Такая ситуация сложилась на детской площадке в городе Саки, что в Республике Крым. Об этом сообщают местные жители, которые недовольны соседством свалки с качелями.

По словам автора видео, рядом с игровой площадкой складируют ветки, которые поломал ветер во время сильного урагана в Крыму. "Непогода была ещё в начале июня, а мусор лежит мёртвым грузом до сих пор," - пишет мобильный репортёр. По словам автора видео, к старым веткам постепенно добавляются новые, гора мусора постоянно растет.

Примечательно, что остальной мусор, сообщает мобильный репортёр, вывозится в срок. "А вот дела до того, что находится за мусорными баками - никому нет. Почти два месяца прошло после урагана, а этот мусор не вывезли!" - рассказывает местный житель.
  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
00:57 | Аноним
Летняя чистка дорог в городе Владивостоке
12 0
14:05 | vasek88833
Выборочный ямочный ремонт обнаружили на дороге в Звениговском районе Марий Эл (ВИДЕО)
92 0
26.07 22:50 | Аноним
Парк в городе Липки Тульский области превратили в свалку
297 4
21.07 20:19 | alextsaryev99
Свалка мусора обнаружена на юго-востоке Москвы в районы улице Заречье
10 0
15:36 | Sargo
В Крыму произошло полное отключение электроэнергии