Свалка образовалась возле детской площадки в Саках (ВИДЕО)

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190571

На качелях играют дети, а через два метра - лежит мусор. Такая ситуация сложилась на детской площадке в городе Саки, что в Республике Крым. Об этом сообщают местные жители, которые недовольны соседством свалки с качелями.По словам автора видео, рядом с игровой площадкой складируют ветки, которые поломал ветер во время сильного урагана в Крыму. "Непогода была ещё в начале июня, а мусор лежит мёртвым грузом до сих пор," - пишет мобильный репортёр. По словам автора видео, к старым веткам постепенно добавляются новые, гора мусора постоянно растет.Примечательно, что остальной мусор, сообщает мобильный репортёр, вывозится в срок. "А вот дела до того, что находится за мусорными баками - никому нет. Почти два месяца прошло после урагана, а этот мусор не вывезли!" - рассказывает местный житель.