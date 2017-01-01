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Парковка для женщин появилась в аэропорту "Домодедово"

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:57
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В московском аэропорту Домодедово на парковке P7 появились специальные парковочные места для представительниц прекрасного пола. Такие места отметили специальной розовой разметкой и знаком туфельки на каблуке.


В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что основная цель проекта - придать больше уверенности женщинам-водителям и обеспечить комфорт. Выделенные парковочные места расположены в наиболее освещенных зонах парковки, вблизи пешеходных дорожек и пунктов оплаты. Также за счет увеличенного пространства между машинами будет удобнее достать детскую коляску, установить автокресло или подвезти багажную тележку. В Домодедово подчеркнули, что не ограничивают ни женщин, ни мужчин в праве выбора парковочного места на территории аэропорта. В пресс-службе также отметили, что на данный момент запланировано создание 45 таких парковочных мест (на парковках Р7, Р4, Р3, и Р1). Для принятия решения о дальнейшем развитии сервиса будут оценены спрос и реакция со стороны водителей.
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