Парковка для женщин появилась в аэропорту "Домодедово"

Автор: denis947 Дата публикации: 12:57

35

35 0

В московском аэропорту Домодедово на парковке P7 появились специальные парковочные места для представительниц прекрасного пола. Такие места отметили специальной розовой разметкой и знаком туфельки на каблуке.

35

35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190573

В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что основная цель проекта - придать больше уверенности женщинам-водителям и обеспечить комфорт. Выделенные парковочные места расположены в наиболее освещенных зонах парковки, вблизи пешеходных дорожек и пунктов оплаты. Также за счет увеличенного пространства между машинами будет удобнее достать детскую коляску, установить автокресло или подвезти багажную тележку. В Домодедово подчеркнули, что не ограничивают ни женщин, ни мужчин в праве выбора парковочного места на территории аэропорта. В пресс-службе также отметили, что на данный момент запланировано создание 45 таких парковочных мест (на парковках Р7, Р4, Р3, и Р1). Для принятия решения о дальнейшем развитии сервиса будут оценены спрос и реакция со стороны водителей.