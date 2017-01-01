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Главная  /  Репортажи  /  На Лебедянском пруду в Измайловском парке произошёл массовый мор рыбы

На Лебедянском пруду в Измайловском парке произошёл массовый мор рыбы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:20
  • 59
  • 2

Много рыбы умерло и всплыло на поверхности Лебедянского пруда в Измайловском парке. На одном портале написано, что мор рыбы произошёл из-за чрезмерного травления личинок комаров. В одном только месте пруда, которое ближе к Купавенскому проезду, обнаружены сотни мёртвых рыб. Специально обученные люди на надувной лодке плавают и собирают дохлую рыбу у берега. На данный момент данные люди уплыли, но рыбы на поверхности пруда ещё много.

  • 59
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    12.04 14:49
    В 14:49 по ВМ.
  • Artem_077
    14:57
    В 13:39 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2690273
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