На Лебедянском пруду в Измайловском парке произошёл массовый мор рыбы

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Много рыбы умерло и всплыло на поверхности Лебедянского пруда в Измайловском парке. На одном портале написано, что мор рыбы произошёл из-за чрезмерного травления личинок комаров. В одном только месте пруда, которое ближе к Купавенскому проезду, обнаружены сотни мёртвых рыб. Специально обученные люди на надувной лодке плавают и собирают дохлую рыбу у берега. На данный момент данные люди уплыли, но рыбы на поверхности пруда ещё много.