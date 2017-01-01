На Лебедянском пруду в Измайловском парке произошёл массовый мор рыбы
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 13:20
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- 59
Много рыбы умерло и всплыло на поверхности Лебедянского пруда в Измайловском парке. На одном портале написано, что мор рыбы произошёл из-за чрезмерного травления личинок комаров. В одном только месте пруда, которое ближе к Купавенскому проезду, обнаружены сотни мёртвых рыб. Специально обученные люди на надувной лодке плавают и собирают дохлую рыбу у берега. На данный момент данные люди уплыли, но рыбы на поверхности пруда ещё много.
- 59
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