Выборочный ямочный ремонт обнаружили на дороге в Звениговском районе Марий Эл (ВИДЕО)

Автор: vasek88833 Дата публикации: 14:05

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190576

"Такое ощущение, что кто-то не довозит асфальт до места назначения! Очень некачественный и выборочный ремонт дороги!" - сообщает мобильный репортёр.