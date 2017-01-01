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Выборочный ямочный ремонт обнаружили на дороге в Звениговском районе Марий Эл (ВИДЕО)

Автор:
vasek88833
Дата публикации:
14:05
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"Такое ощущение, что кто-то не довозит асфальт до места назначения! Очень некачественный и выборочный ремонт дороги!" - сообщает мобильный репортёр.

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