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Необычные облака появились в небе Московской области (ВИДЕО)

Автор:
berzo777
Дата публикации:
15:47
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Вот такая необычная "небесная стена" появилась сегодня в небе Подмосковья. Кадры сделаны в пятницу утром в Ленинском районе Московской области.
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