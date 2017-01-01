Необычные облака появились в небе Московской области (ВИДЕО)

Автор: berzo777 Дата публикации: 15:47

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190580

Вот такая необычная "небесная стена" появилась сегодня в небе Подмосковья. Кадры сделаны в пятницу утром в Ленинском районе Московской области.