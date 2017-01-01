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Главная  /  Репортажи  /  Экстремальная жара установилась в Тамбове, днем до +36°С

Экстремальная жара установилась в Тамбове, днем до +36°С

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
15:29
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Аномально сильная жара наступила в Тамбовской области, днем 27 июля в Тамбове температурный максимум составил +32.7°С , вечером прошел кратковременный дождь с грозой, а сегодня уже в полдень было +33°С, по прогнозам синоптиков в Тамбове и области сегодня без осадков, температура воздуха днем экстремальная +35° ... +37°. В субботу сохранится такая же жаркая погода, а вот в воскресенье пройдут сильные грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра до 20 м/с, затем станет прохладнее, правда ненадолго, в начале следующей недели жаркая погода вновь вернется в Тамбовскую область, днем снова будет до +30° ... +32°. В общем было холодное Лето, а стало жаркое Лето.

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