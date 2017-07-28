Погрузчик взял на таран легковой автомобиль в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 16:27
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По всей видимости, кто-то из транспортных средств очень торопился и не пожелал уступать дорогу. Легковой автомобиль не выдержал боковой удар и теперь ему предстоит серьезный многотысячный ремонт.
В "Ниссане" сработали боковые подушки безопасности, и это помогло избежать повреждений пассажиров и водителя. Но судя по перевязанной коленке у мужчины, обойтись без крови не удалось. Но будем надеяться, что это несерьезная царапина и все заживет. А трактор отделался легким испугом, и практически не заметил своего оппонента.
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