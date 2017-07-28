Погрузчик взял на таран легковой автомобиль в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 16:27

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71 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190587

Сегодня, 28.07.2017, после обеда, огромный фронтальный погрузчик взял на таран автомобиль "Ниссан". Случилось это в Нижнем Новгороде, на Нижне-Волжской набережной, возле гостиницы "Александровский сад".По всей видимости, кто-то из транспортных средств очень торопился и не пожелал уступать дорогу. Легковой автомобиль не выдержал боковой удар и теперь ему предстоит серьезный многотысячный ремонт.В "Ниссане" сработали боковые подушки безопасности, и это помогло избежать повреждений пассажиров и водителя. Но судя по перевязанной коленке у мужчины, обойтись без крови не удалось. Но будем надеяться, что это несерьезная царапина и все заживет. А трактор отделался легким испугом, и практически не заметил своего оппонента.