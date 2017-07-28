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Погрузчик взял на таран легковой автомобиль в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
16:27
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Сегодня, 28.07.2017, после обеда, огромный фронтальный погрузчик взял на таран автомобиль "Ниссан". Случилось это в Нижнем Новгороде, на Нижне-Волжской набережной, возле гостиницы "Александровский сад".

По всей видимости, кто-то из транспортных средств очень торопился и не пожелал уступать дорогу. Легковой автомобиль не выдержал боковой удар и теперь ему предстоит серьезный многотысячный ремонт.

В "Ниссане" сработали боковые подушки безопасности, и это помогло избежать повреждений пассажиров и водителя. Но судя по перевязанной коленке у мужчины, обойтись без крови не удалось. Но будем надеяться, что это несерьезная царапина и все заживет. А трактор отделался легким испугом, и практически не заметил своего оппонента.
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