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Бесплатная раздача воды на станции "Дубровка" МЦК

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:30
  • 37
  • 3

Бесплатная раздача воды на станции "Дубровка" МЦК. Температура воздуха превысила сегодня отметку 28 градусов.

  • 37
  • 3

Комментарии (3)

  • Artem_077
    05.10.2015 14:33
    В 17:31 по М24.
  • MR_Denis
    18:23
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:31 28.07.17. Копия эфира добавлена.
  • MR_Denis
    18:25
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:31 и опубликован на портале АГН "Москва" в 16:52 http://www.mskagency.ru/materials/2690361 28.07.17. Копия эфира и ссылка на портал добавлены.
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