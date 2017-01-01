Памятник Ивану Грозному в Москве становится популярным

Автор: PAREN Дата публикации: 16:47

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На днях у забора Российского военно-исторического общества, которое расположено по адресу Петроверигский пер., д. 4, стр. 1, установили памятник Ивану Грозному. Сначала его хотели установить в подмосковном городе. Но, когда там отказались, он обрел временное пристанище здесь. После того как сообщили, что его хотят и отсюда убрать памятник начал пользоваться популярностью. Люди приходят к нему и фотографируются с ним. Уберет его или нет, не известно, а фото на память будет